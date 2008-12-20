У Краматорську з людей вибивають заяви на звільнення «за угодою сторін»

У Краматорську Донецької області зупинив роботу цементно-шиферний комбінат «Пушка».

Як повідомили УНІАН працівники підприємства, відучора всіх співробітників «примусили написати заяви на розрахунок з формулюванням «за угодою сторін», пригрозивши, що ті, хто не напише такої заяви, взагалі ніколи не одержать ніяких грошей». У штаті підприємства залишили 150 співробітників, зокрема, працівників охорони (70 чоловік), працівників котельної і мінімум інших фахівців.

Працівникам комбінату пояснили, що таке швидке скорочення викликане рішенням московських засновників підприємства у зв`язку з різким зменшенням виробничих замовлень на будматеріали.

За деякими даними, співробітники, що залишилися на підприємстві, будуть оформлені як працівники одного з цехів цементно-шиферного комбінату Балаклеї (Харківська область).

Нинішнє скорочення на «Пушці» вже друге, перше було в жовтні-листопаді, коли після масових звільнень на підприємстві залишалося ще понад 500 працівників, розповіли звільнені вчора люди.

Довідка УНІАН. Краматорський цементно-шиферний комбінат почав роботу в квітні 1912 року.

Випускає широкий асортимент цементу, шиферу, шлакоблоку і будівельних матеріалів. Також на комбінаті освоєне виробництво кольорового шиферу, тротуарної плитки різного профілю (всього 8 видів), бордюру тротуарного.

У 2005 році Антимонопольний комітет України дав дозвіл ВАТ "Євроцемент груп" (Росія) на придбання контрольних пакетів акцій ВАТ “Краматорський цементно-шиферний комбінат - Пушка" і ВАТ "Балцем".

Завод "Балцем" (Балаклея, Харківська область) був придбаний холдингом "Євроцемент груп" у травні 2005 року, а «Пушка» - у квітні 2005 року.