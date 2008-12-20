У Москві найнижчий рівень безробіття

Російські роботодавці планують скоротити 250 тис. співробітників.

Про це в прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы" повідомив заступник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Максим ТОПІЛІН, передає кореспондент УНІАН в РФ.

За словами М.ТОПІЛІНА, про таке скорочення вже заявили 8 тисяч організацій. Водночас, чиновник вважає, що 250 тис. нових безробітних – це не лякаюча цифра.

Він запевнив, що набагато серйозніші зміни відбуваються в тому секторі, де роботодавці або скорочують тривалість робочого часу, або відправляють працівників у відпустку без збереження зарплати.

М.ТОПІЛІН зазначив, що безробіття зростає і приховувати це неможливо, проте темпи зростання знаходилися в рамках стандартних сезонних змін.

За його даними, кількість офіційно зареєстрованих в Службі зайнятості безробітних за останні два-три місяці збільшилася з 1 млн. 250 тис. до 1 млн. 400 тис. осіб.

За його словами, в Москві був найнижчий рівень безробіття – менше 1%.