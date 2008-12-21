Катерина Ющенко вважає, що криза збільшить кількість залишених дітей

Економічна ситуація в країні може змусити українців відмовитись від усиновлень, а декотрих матерів підштовхне до відмови від новонароджених дітей.

Таку думку в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" висловила голова наглядової ради Міжнародного фонду «Україна 3000», дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО.

За її словами, не виключено, що фонд «Україна 3000» внаслідок кризи може скоротити окремі програми.

«Можливо, невпевненість у завтрашньому дні через економічну ситуацію в країні змусить деякі родини більш зважено підходити до питання усиновлення. Можливо, ця ситуація призведе до того, що деякі матері залишатимуть своїх новонароджених дітей», - сказала К.ЮЩЕНКО.

При цьому, на її думку, економічна криза може істотно скоротити фінансування декотрих благодійних проектів, тоді як потреба суспільства у благодійній діяльності значно зросте.

За її словами, серед таких проектів можуть опинитися й ті, які знаходяться під патронатом фонду: стипендіальна програма для талановитої молоді «Новітній інтелект України», форум «Артеківські діалоги» для українських викладачів, програма «Радість дитинства - вільні рухи», спрямована на допомогу дітям з ДЦП.

Водночас, говорячи про будівництво «Дитячої лікарні майбутнього», кошти на яку масово жертвували громадяни України, К.ЮЩЕНКО зауважила, що воно затримується через бюрократичні ускладнення.

«Дизайн лікарні та все інше було прив’язане до першої ділянки землі, виділеної нам Державним управлінням справами у Феофанії, - зазначила вона. - Потім, 2007 року, деякі організації і політики почали нам погрожувати, оскільки ми нібито зрізуємо забагато дерев і шкодимо довкіллю. Тому 2008 року ми прийняли кардинальне рішення змінити місце під лікарню й вибрали ділянку неподалік, на якій дерев не було».