Луценко: Сандея Аделаджу ще не допитали

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО наполягає, що пастор «Посольства Божого» Сандей АДЕЛАДЖА замішаний у фінансовій схемі групи «Кінгз Кепітал».

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Комсомольська правда» в Украине».

«Грунтуючись на матеріалах слідства і допитах підозрюваних, я наполягаю на тому, що мав право зробити таку заяву. АДЕЛАДЖА причетний до цієї афери. Але це не означає, що він обвинувачений чи підозрюваний. Ступінь його відповідальності за діяльність піраміди встановить слідство», - сказав міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що С.АДЕЛАДЖУ ще не допитали у цій справі.

«Спочатку ми маємо розібратися з виконавцем, потім знайти посередників і вже потім зайнятися організатором. Взагалі постраждалі від Церкви Божої вже мітингують і вимагають захистити їхнього пастиря від мене. Я багато читав про секти, але такої поведінки не чекав. Та ніяка тут не паніка. Це цинічне пограбування довірливих українців. Тим часом питання фінансових махінацій стосується вже Одеси, Полтави, Харкова та інших міст. І моє прохання до кожного, хто постраждав: негайно зверніться із заявою в міліцію», – наголосив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що у нього є підстави стверджувати, що пастор “Посольства Божого” С.АДЕЛАДЖА замішаний у фінансовій схемі групи «Кінгз Кепітал».

Столична міліція затримала керівника фінансової компанії «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві із коштами громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) були заяви від близько 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал» не можуть одержати ні обіцяні відсотки, ні вкладені кошти.

Він повідомив, що міліція має в своєму розпорядженні інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозилися за межі України. Сума коштів, одержаних від громадян, перевищує 100 млн. доларів».