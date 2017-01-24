У Дніпрі підстрелили 6-річного хлопчика, дитина у тяжкому стані

У Дніпрі вчора, 23 січня, на вулиці 20 років Перемоги підстрелили шестирічного хлопчика, коли він зі своїми батьками проходив повз арку. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що дорослі раптом почули звук, схожий на хлопок, після чого дитина відчула різкий біль в області спини зліва. Батьки негайно на власному автомобілі доставили дитину до лікарні.

"Ввечері 23 січня шестирічний хлопчик був доставлений у дитячу лікарню з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітки. Завтра дитину прооперують, що дасть можливість встановити, з якої зброї було зроблено постріл. Наразі стан хлопчика тяжкий", - повідомили у поліції.

Читайте такожНа Дніпропетровщині відкрили справу щодо батьків хлопчика, який вчинив самопідпал

Одразу після скоєння злочину поліцейські зі службовим собакою обстежили місце події та опитали всіх можливих очевидців злочину.

"Зранку поліцейські продовжили пошук та встановлення свідків події, обстеження місця скоєння злочину для пошуку речових доказів, провели поквартирний обхід мешканців будинку", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Самарського відділення поліції м. Дніпра відкрито Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНІАН раніше, у Подільському районі Києва двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.

33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив малолітнього хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього та почав розмову на непристойні теми. У поліції розповіли, що, приїхавши на зупинку, чоловік пішов за хлопчиком до його будинку та зайшов із ним до парадного.

"Коли у під’їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині й нецензурно висловлюватися. Силою зняв із хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом", - йдеться у повідомленні поліції.