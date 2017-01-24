У Києві двірник зґвалтував 8-річного хлопчика

Чоловіка вже затримали, повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.

33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив малолітнього хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього та почав розмову на непристойні теми.

У поліції розповіли, що, приїхавши на зупинку, чоловік пішов за хлопчиком до його будинку та зайшов із ним до парадного.

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"Коли у під’їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині й нецензурно висловлюватися. Силою зняв із хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала зловмисника, він - неодружений, у столиці працював двірником.

Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 - насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.