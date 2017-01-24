Блокувальники завезли до України іржавий автомобільний непотріб - голова сервіс-центрів МВС
Голова сервіс-центрів МВС Криклій запевнив, що авто, через розмитнення яких перекрили дороги до столиці, не відповідають європейським стандартам.
Протестувальники перекрили в'їзди до Києва через "іржавий автопарк", який не зможуть ввезти до європейської країни.
Про це пише ТСН.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
"Більшість авто, за розмитнення яких сьогодні влаштували бойкот, взагалі не вдасться ввезти вже в європейську країну, він не відповідає навіть Євро 4, Євро 5. Зовсім очевидно, якщо подивитися на цей іржавий автопарк", - наголосив він.
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До того ж Криклій запевнив, що вартість розмитнення автомобіля, яку називають активісти на в'їздах до Києва, а саме 90-100% від ціни авто, - є неправдивою.
"От не знаю, звідки береться цифра в 90-100%, ймовірно тільки в уяві", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, активісти,що підтримують закон про зміни до Митного кодексу щодо авто на іноземній реєстрації, збираються сьогодні заблокувати усі в'їзди до Києва.