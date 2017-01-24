Блокувальники завезли до України іржавий автомобільний непотріб - голова сервіс-центрів МВС

Протестувальники перекрили в'їзди до Києва через "іржавий автопарк", який не зможуть ввезти до європейської країни.

Про це пише ТСН.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

"Більшість авто, за розмитнення яких сьогодні влаштували бойкот, взагалі не вдасться ввезти вже в європейську країну, він не відповідає навіть Євро 4, Євро 5. Зовсім очевидно, якщо подивитися на цей іржавий автопарк", - наголосив він.

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До того ж Криклій запевнив, що вартість розмитнення автомобіля, яку називають активісти на в'їздах до Києва, а саме 90-100% від ціни авто, - є неправдивою.

"От не знаю, звідки береться цифра в 90-100%, ймовірно тільки в уяві", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, активісти,що підтримують закон про зміни до Митного кодексу щодо авто на іноземній реєстрації, збираються сьогодні заблокувати усі в'їзди до Києва.