Багаття на узбіччях доріг та дим від шин: як протестувальники блокують в'їзди до Києва (фоторепортаж)
11:57, 24 січня 2017Суспільство
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24 січня активісти, які підтримують закон про зміни до Митного кодексу щодо авто на іноземній реєстрації, блокують всі в'їзди до Києва.
Зокрема, протестувальники вимагають ухвалити новий закон без зволікань.
Близько 200 осіб й кілька десятків автомобілів стоять на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.
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На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.
Машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений.
На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.
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