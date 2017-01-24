Багаття на узбіччях доріг та дим від шин: як протестувальники блокують в'їзди до Києва (фоторепортаж)

Зокрема, протестувальники вимагають ухвалити новий закон без зволікань.

Близько 200 осіб й кілька десятків автомобілів стоять на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.

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На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений.

На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.