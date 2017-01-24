"Постапокаліптичний" Київ або що залишилось від новорічного "Міста розваг" (фото)

20:07, 24 січня 2017
Суспільство
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В соцмережі Facebook обговорюють «постапокаліптичну» фотографію з Михайлівської площі в Києві, де розташовувалось новорічне «Місто розваг».

Після святкування залишилась купа сміття / Михайлина Скорик, Facebook

Світлину оприлюднила на своїй сторінці у Facebook журналістка Михайлина Скорик.

На фото можна побачити, що після святкування новорічних свят на популярному ще декілька тижнів тому місці в центрі Києва залишилась купа сміття.

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«Київ туристичний. Шкода, що Віталій Кличко не ходить сюди після закриття ялинки», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі розпочався у ніч з 16 на 17 січня.

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Теги: #Київ#ялинка