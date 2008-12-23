Бензин може знову подорожчати

Вартість бензину на українських заправках несподівано виросла на 20-30 копійок. Вчора українські АЗС продавали літр бензину А-95 в середньому по 5,05 гривні, пише "Дело". Ще кілька днів тому можна було заправитися цим пальним по 4,75. Учасники ринку стверджують, що підвищення цін викликане різким подорожчанням долара. І, нібито, якщо курс не знизиться, то пальне подорожчає ще як мінімум на 10%.

В уряді ці заяви гостро розкритикували. За словами чиновників, учасники ринку нафтопродуктів зайнялися організованими спекуляціями на тлі падіння цін на нафту. Вже сьогодні Кабмін збирається звернутися в Антимонопольний комітет з вимогою почати розслідування діяльності найбільших операторів паливного ринку.

Аналітики підтримують учасників ринку і говорять, що підвищення вартості бензину відбулося дійсно унаслідок валютних стрибків. За оцінками виконавчого директора аналітичної компанії UPECO Сергія Куюна, близько 80% операцій на паливному ринку здійснюється у валюті. «Нафта дійсно дуже сильно подешевшала, але зниження цін відбулося в доларах, - пояснює він. - Для України, де долар росте, тенденція зниження вартості бензину у зв`язку з цим поки не сильно відчувається». Проте в уряді цим запевненням не вірять. «Заявам про те, що оператори підвищують ціни через різкий стрибок валюти, тепер навряд чи повірять - у п`ятницю курс долара почав падати, - нагадує радник прем`єра Юлії Тимошенко з енергетичних питань Сергій Пашинський. - Я упевнений, що якщо картельна змова буде доведена, компаніям не вдасться уникнути штрафів на мільйони гривень».

У свою чергу, оператори ринку заявляють, що нестабільність української валюти ще більше вплине на вартість бензину. «Якщо ситуація не зміниться, ми прогнозуємо збільшення вартості бензину на 30 копійок за один літр», - повідомили в одній з компаній. Учасники ринку відзначають, що зниження вартості бензину можливе лише при нижчому курсі долара. «Все залежить від того, чи подешевшає американська валюта», - пояснюють в прес-службі компанії «Паралель».

Уряд вже давно звинувачує українських операторів паливного ринку в отриманні надприбутків. За даними оперативного звіту, підготовленого прем`єр-міністрові Юлії Тимошенко спеціальною експертно-аналітичною групою, прибуток від кожного проданого літра бензину складає від 1 до 1,5 гривні. Про надприбуток говорять і депутати, які найближчим часом готуються розглянути законопроект про підвищення акцизу для нафтотрейдерів з 60 до 110 євро. «Уряд повинен серйозно зайнятися ринком, оскільки більше за нафтотрейдерів в даний час заробляють тільки банки на валютній різниці, - вважає глава парламентського комітету з питань податкової і митної політики Сергій Терьохін. - Але заробіток банків навряд чи можна назвати заробітком, це шахрайство».

У самих компаніях, які торгують пальним, таку інформацію не підтверджують. «Середній річний прибуток коливається на рівні 5-10%», - запевняє один з учасників ринку.