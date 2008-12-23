Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань, яке триває - 7,7000/8,1500. Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, ціни на російську валюту склали - 0,2700/0,2800, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7660/11,4015. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3985/87 (понеділок - 1,4069/72).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 8,3000/8,3400.