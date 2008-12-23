Газпром попередив, відтепер вимагатиме гроші наперед

ВАТ "Газпром" планує поліпшити платіжну дисципліну покупців газу, передусім країн колишнього СРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Газпрому», відповідні принципи антикризової фінансової стратегії компанії схвалила сьогодні рада директорів «Газпрому».

"У сфері управління оборотним капіталом основними принципами антикризової фінансової стратегії є заходи з підвищення оборотності дебіторської заборгованості та мінімізації "заморожування" ліквідних засобів групи "Газпром". Серед цих заходів - поліпшення платіжної дисципліни покупців газу - республік колишнього Радянського Союзу", - повідомляє прес-служба "Газпрому".

Крім того, "Газпром" планує ширше застосування авансової форми розрахунків під час постачання газу російським споживачам, а також оптимізацію закупівель товарно-матеріальних ресурсів.