Навіть якщо Газпром перекриє газ, Україна протримається рік?

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що у разі обмеження поставок газу з боку ВАТ «Газпром», на газопостачанні України це не позначиться. Про це він заявив у інтерв`ю УНІАН.

«Навіть якщо гіпотетично припустити, що нам не вдасться прийти до консенсусу з «Газпромом» і він з 1 січня почне знижувати тиск в системі, на газопостачанні України це не позначиться. Наші запаси у сховищах дозволяють протриматися в авральному режимі до кінця року», – сказав він.

При цьому він додав, що «є один істотний нюанс, про який умовчують наші російські партнери. Наші запаси передбачають забезпечення суто українських споживачів, тоді як транзит європейського газу також вимагає «підживлення» технічним газом. Постачання цього газу має забезпечити «Газпром». Інакше, ми не зможемо на належному рівні підтримувати тиск у системі для забезпечення транзиту», – зазначив голова «Нафтогазу».

О.ДУБИНА зазначив, що «наші газотранспортні системи інтегровані, тому ми просто приречені на партнерство і взаємну підтримку іміджу наших компаній як надійних постачальників і транзитерів газу до Європи».

«Ми постараємося за дні, що залишилися, зробити все, щоб не виходити на роботу до закінчення різдвяних канікул. Думаю, нашим російським колегам теж не дуже хочеться зустрічати Новий рік під ялинкою в офісі. Новий рік має бути святом, а не продовженням трудових буднів», – сказав голова "Нафтогазу".

Довідка УНІАН. Європа, на чверть залежна від поставок російського газу, одержує велику частину "блакитного палива" за системою трубопроводів, що йдуть через Україну. У січні 2006 року РФ обмежувала подачу газу Україні через неузгоджені ціни на майбутній рік, брак палива Київ добирав з експортних поставок до Європи.

* * * Повне інтерв`ю голови правління НАК «Нафтогаз України» читайте на сайті "УНІАН-Економіка"