В Ялті задушили колишнього високого чиновника з ДУСі

У Ялті знайдено мертвим Олега ТАРАБАНЬКА, який колись працював начальником Управління санаторно-курортних установ в Автономній Республіці Крим Державного управління справами Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні ялтинської міліції сказано, що тіло О.ТАРАБАНЬКА було знайдено 22 грудня в смт Лівадія (Ялта).

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок асфіксії (задушення).

Зараз міліція здійснює оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до здійснення злочину.

Як повідомили УНІАН у кримській міліції, вночі в О.ТАРАБАНЬКА нібито в будинку зникло світло, він вийшов на вулицю подивитися на щиток, і зник. Пізніше чоловіка знайшли мертвим у наручниках, експертиза встановила, що смерть наступила внаслідок задушення.

У міліції повідомили, що О.ТАРАБАНЬКО офіційно був на пенсії. "Йому інкримінували економічні злочини, висували навіть звинувачення, але судимий він не був", - повідомили в міліції.

О.ТАРАБАНЬКО колись працював начальником Управління санаторно-курортних установ в АРК ГУС Президента України. Це кореспонденту УНІАН підтвердили у відділі кадрів ГУС Президента країни. У відділі кадрів не уточнили, коли саме О.ТАРАБАНЬКА було звільнено з посади.