"Газпром" спростовує заяву Ющенка

"Газпром" спростовує заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що Україна вирішила питання з врегулюванням газового боргу перед Росією.

"Такого роду заяви нас дуже дивують. Реструктуризацію боргу в односторонньому порядку зазвичай проводять тільки після дефолта... В рамках двосторонніх відносин ніяких домовленостей про реструктуризацію заборгованості немає, і ніяких документів із цього приводу не підписано", - йдеться в прес-релізі "Газпрому" з посиланням на офіційного представника холдингу Сергія КУПРІЯНОВА, передає РІА «Новости».

"За контрактом "Нафтогаз України" має сплатити весь отриманий газ до кінця місяця поставок. Отже, питання зовсім не вирішене. Поставки в листопаді не сплачені, платежів за грудень ми також не бачимо. Реальних шляхів врегулювання проблеми українська сторона поки не пропонує. Розраховуємо на завтрашній зустрічі з Олегом ДУБИНОЙ (голова "Нафтогазу України") побачити світло в кінці тунеля", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 грудня, В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції, що питання з врегулюванням газової заборгованості вирішене, і висловив сподівання надію, що контракт про поставки газу до України в 2009 році найближчим часом буде підписано.

"Для розрахунків по частині боргу за газ ми використовуємо валютні резерви Національного банку. 800 мільйонів доларів було перераховано з резервних фондів, більше 20 мільйонів – перераховано з виручки НАК "Нафтогаз", частина боргу реструктуризована на січень-лютий і, таким чином, на сьогодні це питання вирішений", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Раніше офіційний представник російського холдингу повідомляв, що "Газпром" і "Нафтогаз України" в середу, 24 грудня, продовжать переговори по поставках газу і врегулювання заборгованості української сторони.