У Євпаторії прогримів вибух: два під'їзди будинку «зрівнялися із землею»

В Євпаторії (Крим) в середу пізно увечері пролунав вибух в п`ятиповерховому будинку по вул. Некрасова. В результаті вибуху, за словами очевидців, два під`їзди посередині удома «зрівнялися із землею».

Як передає кореспондент УНІАН, про причини вибуху на даний час нічого не відомо, про кількість жертв і постраждалих – також.

На місці вибуху працює велика кількість співробітників МНС і правоохоронних органів.

«Я не знаю, що сталося, про це поки ніхто не знає, але два під`їзди завалилися до землі», - сказав фотокореспондент УНІАН в Криму, який працює на місці події.

Євпаторійські МВС і МНС поки не дають коментарів.