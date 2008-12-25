У Євпаторії прогримів вибух: два під'їзди будинку «зрівнялися із землею»
00:04, 25 грудня 2008Суспільство
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Працюють МВС і МНС
В Євпаторії (Крим) в середу пізно увечері пролунав вибух в п`ятиповерховому будинку по вул. Некрасова. В результаті вибуху, за словами очевидців, два під`їзди посередині удома «зрівнялися із землею».
Як передає кореспондент УНІАН, про причини вибуху на даний час нічого не відомо, про кількість жертв і постраждалих – також.
На місці вибуху працює велика кількість співробітників МНС і правоохоронних органів.
«Я не знаю, що сталося, про це поки ніхто не знає, але два під`їзди завалилися до землі», - сказав фотокореспондент УНІАН в Криму, який працює на місці події.
Євпаторійські МВС і МНС поки не дають коментарів.
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