Незадоволений покупець відкрив стрільбу в секс-шопі в Москві

Незадоволений якістю проданих йому пігулок покупець відкрив у середу стрільбу в секс-шопі на півночі Москви, продавщиця госпіталізована з кульовими пораненнями, повідомило РІА “Новости” джерело в правоохоронних органах міста.

"Чоловік увійшов до магазина в будинку 33-а на Ангарській вулиці і висловив претензії до якості проданих пігулок. Зав`язалося сварка, в ході якої чоловік дістав дрібнокаліберний пістолет і двічі вистрілив в 30-річну продавщицю", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, жінка з кульовими пораненнями госпіталізована до НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського.

Міліція з`ясовує обставини події, ведеться пошук стрільця.