Міністр соцполітики виступив проти блокади Донбасу

Про це Рева заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Те, що у нас зараз там відбувається, забезпечує блокаду регіону? Чи припинилася подача продуктів і всього, що могло б припинити життєзабезпечення? Очевидно, що ні. Що ми тоді блокуємо? Судячи з усього, у розпал зими і морозів ми вирішили боротися з енергетичною незалежністю країни шляхом блокування поставок вугілля з державних підприємств. Усі ці підприємства, які знаходяться на території, непідконтрольній українській владі, є державними підприємствами України, діють за її законами і платять податки в бюджет України. Вони постачають те вугілля, на якому сьогодні працюють наші теплові електростанції", - заявив Рева.

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За словами міністра, підприємства, які постачають вугілля з окупованих територій, платять податки в бюджет.

"Правда в тому, що Україна не торгує з "ДНР" і "ЛНР" і не торгує з бандитами. Ми отримуємо продукцію, яка виробляється на наших українських підприємствах", - додав міністр.

Також міністр пов'язав торговельну блокаду Донбасу з блокуванням в'їздів до Києва з вимогою ухвалити закон №5567, який продовжує термін перебування нерозмитнених машин з іноземними номерами.

"Була перед цим ще одна блокада в Києві, коли вимагали внести зміни до закону і дозволили користуватися нерозмитнененими машинами, сплачуючи символічні мита. Якщо ви переглянете прізвища депутатів на обох блокадах, то побачите збіг. І коли йде дискусія щодо цього закону, то моя гіпотеза - це теж один з варіантів тиску з метою добитися прийняття того закону, який би дозволив ввозити контрабандний товар на нашу територію, або створити пільгові умови для ввезення автомобілів на нашу територію", - заявив Рева.