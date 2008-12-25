Кількість жертв у Євпаторії зросла до 22

Кількість загиблих від вибуху в житловому п`ятиповерховому будинку в Євпаторії збільшилася до 22.

Про це міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА повідомив сьогодні ввечері в ефірі «5 каналу».

Рятувальні роботи на місці події тривають.

Кількість врятованих не змінилася – 21 людина. Скільки ще людей є під завалами, поки що невідомо. За даними БТІ, у зруйнованих квартирах жили 62 особи. Рятувальники не втрачають надію знайти живих.