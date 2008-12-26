Сьогодні в Україні - день жалоби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1202/2008 “у зв`язку з трагедією, що сталася 24 грудня 2008 року у місті Євпаторії та призвела до людських жертв” оголосив 26 грудня 2008 року днем жалоби в Україні.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Кількість загиблих внаслідок вибуху у житловому будинку у Євпаторії зросла до 26 осіб, із них троє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Врятована 21 особа (з них 2 дитини), з них 5 госпіталізовані до медичних закладів АР Крим.

Зараз завершуються роботи з розчищення підвальних приміщень першого і другого зруйнованих під’їздів. На даний час вивезені більше 1600 тонн уламків будівельних конструкцій. Пошук людей ведеться у цілодобовому режимі, запевняють в МНС.

Аварійно-рятувальні роботи ведуть 565 осіб і 47 одиниць техніки.