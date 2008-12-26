Погода на Новий рік

27-28 грудня у високогір`ї Карпат зберігається небезпека сходу снігових лавин.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На території України 27 грудня буде хмарно. Без істотних опадів, лише місцями у південних, а вночі і в західних областях пройде невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях до 14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу. В Криму сніг та мокрий сніг, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на Південному узбережжі близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах країни ожеледиця.

28-29 грудня очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів, лише у північній та східній частині, а вночі 28 грудня і в Криму місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-12°, на Лівобережжі та в Карпатах 11-16° морозу, на півдні Криму 0-5° морозу; вдень 2-8°, на сході до 12° морозу, на Закарпатті та на півдні Криму від 1° морозу до 4° тепла; 29 грудня на Лівобережжі послаблення морозу на 2-4°.

30-31 грудня без істотних опадів. Температура у східній половині (крім Криму) вночі 13-18° морозу, 31 грудня місцями 20-23° морозу, вдень 9-15° морозу; на решті території вночі 8-14°, вдень 2-8° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

1 січня утримається холодна погода, без опадів. 2-3 січня очікується невеликий сніг, лише вночі 2 січня у південно-східній половині без опадів; вночі мороз послабшає на 5-9°, денна температура істотно не зміниться, лише на сході дещо підвищиться.

4-5 січня переважно без опадів; вночі зниження температури до 7-14° морозу, вдень температура істотно не зміниться.

На Київщині 27 грудня буде хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу. По області вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

28-29 грудня - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

30-31 грудня без істотних опадів. Температура вночі 8-14°, вдень 2-8° морозу.