Світові ціни на нафту підвищилися

03:44, 27 грудня 2008
Суспільство
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... до 37,7-38,3 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 26 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах помітно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 38,37 (+1,76) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,71 (+2,36) дол./бар.

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