Світові ціни на нафту підвищилися

... до 37,7-38,3 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 26 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах помітно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 38,37 (+1,76) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,71 (+2,36) дол./бар. РосБізнесКонсалтинг

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