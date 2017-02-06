На Харківщині затримали луганчанина, який намагався вивезти до РФ більше 1,6 мільйонів рублів (фото, відео)

На Харківщині прикордонники піймали чоловіка, який намагався вивезти до Росії більше 1, 6 мільйона гривень. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що на 29-річного чоловіка прикордонники звернули увагу тому, що він був занадто нервовим.

«Мешканець Луганська помітно хвилювався, саме тому було прийнято рішення провести поглиблену перевірку», - повідомили прикордонники.

«Під час огляду з'ясувалось, що чоловік намагався перемістити через кордон 1,69 млн рублів РФ. Всі кошти українець поклав в кишені своєї куртки», - йдеться у повідомленні.

На даний момент чоловіка, автівку та валюту передано представникам фіскальної служби. Триває подальша перевірка.