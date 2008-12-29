Газпром зробив Україні невигідну пропозицію - експерт

Пропозиція російського “Газпрому” погасити борги за допомогою послуг за транспортування газу Україні не вигідна.

Таку думку висловив директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло ГОНЧАР в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

За словами експерта, говорити про збереження теперішньої ставки транзиту російського газу до Європи українською територією до узгодження ціни газу передчасно. Як сказав М.ГОНЧАР, в разі призначення ринкової ціни на газ, має бути встановлений і європейський тариф його транзиту.

Ціна на блакитне паливо, вважає експерт, досі не визначена не з вини України. «Відсутність ціни сьогодні пов’язана з провалом газпромівської політики в Центральній Азії. Вони не мають ціни на газ з боку Туркменістану. І відповідно - нічого не можуть запропонувати українській стороні», - зазначив М.ГОНЧАР.

Суперечки навколо українських газових боргів, на думку експерта, тривають через оприлюднення “Газпромом”, “Нафтогазом України” та “РосУкрЕнерго” лише частини правди. Зокрема, М.ГОНЧАР назвав абсурдними вимоги погасити борг за грудень ще до завершення цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, “Газпром” як один із варіантів погашення боргу пропонує Україні провести авансовий платіж за транзит газу за діючою ставкою в 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.