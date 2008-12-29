Чи можна знайти роботу в Україні
10:15, 29 грудня 2008Суспільство
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Охочих працювати стало вдвічі більше
Удвічі менше роботи і вдвічі більше охочих працювати - така ситуація нині в Україні, пише видання «Дело».
Та навіть попри тотальні скорочення на виробництвах і в офісах знайти робоче місце можна, наголошує газета.
ІТ-бізнес, медицина і фармацевтика – ось сфери, яких майже не торкнулася фінансова криза. Тут вакансій вистачить. Є робота і в рекламній сфері, щоправда, відтепер вимоги до потенційних працівників рекламних відділів завищено у кілька разів.
За півроку в Україні кількість шукачів роботи подвоїлася. Банкіри публікують заморожені вакансії, формуючи таким чином кадровий резерв.
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