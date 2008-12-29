Металургії загрожує найбільше падіння за 60 років?

На думку аналітиків, сталевому бізнесу в 2009 році загрожує падіння виробництва як мінімум на 10%, тобто найбільше річне падіння за більш ніж 60 років. Про це в неділю повідомила Financial Times.

За найпесимістичнішими прогнозами, повернення об`ємів виробництва на рівень 2007 року займе не менше чотирьох років.

Сектор опинився серед тих, хто найбільше постраждав від фінансових штормів року, що минає: ціни акцій багатьох сталевих груп з середини 2008 року впали більш ніж на дві третини. Через різке падіння у вересні - жовтні кількості замовлень від таких секторів як будівництво, автопром і виробництво побутової техніки багато виробників, включаючи компанії ArcelorMittal, "Северсталь" і Corus скоротили об`єми виробництва.

Аналітик кредитного рейтингового агентства Moody’s Керол Коуен заявила: "Падіння попиту на сталь виходить за рамки циклічних спадів".

За оцінками американської консалтингової компанії World Steel Dynamics, наступного року виробництво сталі зменшиться на 13,9% в порівнянні з нинішнім роком.

Дело