На Київщині начальник підрозділу УБОЗ погорів на хабарі

Слідчим відділом прокуратури Києва порушено кримінальну справу стосовно начальника одного з підрозділів УБОЗ Головного управління МВС України в Київській області за фактом вимагання та отримання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що цей начальник одного з підрозділів УБОЗ вимагав та отримав хабар у сумі 6 тис. дол. від громадянина А. за сприяння у прийнятті та позитивному вирішенні його заяви про вчинений злочин громадянином К.

Вирішується питання щодо обрання стосовно працівника міліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.