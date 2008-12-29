Рада директорів Газпрому думатиме, що робити з Україною

Ситуацію з постачанням газу в Україну розгляне сьогодні Рада директорів Газпрому на позачерговому засіданні, передає 5 канал. Як раніше заявляли у Москві, "Нафтогаз України" не має грошей розрахуватися з боргами за російське паливо. Тому Газпром шукає інших шляхів виходу з кризи.

Так само російський монополіст повинен визначитись з ціною, за якою у разі погашення заборгованості Україна отримуватиме газ наступного року. Поки що точно відомо одне - вона буде вищою за нинішні сто сімдесят дев`ять з половиною доларів за тисячу кубометрів. Газпром заявляє - якщо Україна у найближчі дні не вирішить проблему з сплатою боргів, з першого січня їй можуть перекрити газ