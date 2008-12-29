Українські картографи сіли розробляти мапи до Євро-2012

Українські картографи вже розпочали роботу над серією мап до Євро-2012.

Розробляють вісім видів карт. Вони передусім культурного спрямування, але мають і деяку спортивну направленість. Головний шмат роботи, впевнені спеціалісти, чекає на них трохи згодом – ближче до континентальної першості.

Переконатися у картографічних здібностях українців встигли поляки. Колеги по Євро не втрачають дорогоцінного часу. Вони замовили туристичну карту України, яку вже видали найбільшим тиражем в історії.

Олександр Барладін, директор Інституту передових технологій: "Польська сторона вже замовила і профінансувала відповідно одну з туристичних карт України на польській мові як партнер по Євро-2012. І ця карта видана зараз найбільшим тиражем - це рекорд, 150 тисяч".

ICTV