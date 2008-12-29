За тиждень бензин подорожчав на 2,6%

З 19 до 26 грудня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 2,3-3,1% (у середньому на 2,6%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 19 до 26 грудня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-76 - збільшилися на 3,1% - з 4,24 грн./літр до 4,37 грн./літр

Бензин А-92 - збільшилися на 2,6% - з 4,57 грн./літр до 4,69 грн./літр

Бензин А-95 - збільшилися на 2,3% - з 4,78 грн./літр до 4,89 грн./літр

Дизельне паливо - збільшилися на 2,5% - з 5,25 грн./літр до 5,38 грн./літр

Нагадаємо, місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину та дизельного пального і 6 млн. тонн мазуту.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована 1997 року і нині є однією з провідних в Україні у сфері збирання, систематизації та аналізу інформації про ринки нафти та нафтопродуктів. UPECO є видавцем низки галузевих видань: тижневика «Нафторинок», щомісячників «Сучасна АЗС» і OilMarket. Компанія також організовує низку нафтогазових конференцій в Україні, Росії та Казахстані.