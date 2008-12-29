Курси валют у комерційних банках Києва

Курс готівкового долара в Україні сьогодні збільшився на 10-15 копійок – у середньому до 7,30/7,90 грн., курс євро в середньому становить 10,40/11,35 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара та євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,30/7,85 грн., євро – 10,30/11,30 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,30/7,90 грн., євро – 10,40/11,35 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,40/8,40 грн., євро – 10,45/12,05 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,40/8,00 грн., євро – 10,45/11,45 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,40/7,90 грн., євро – 10,20/11,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,20/7,80 грн., євро – 10,20/11,20 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні зміцнився на 9 копійок – до 7,70 грн./дол. США.

Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% запровадив Національний банк постановою №319 у листопаді та жовтні ц.р. відповідно.