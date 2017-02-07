Учасники блокади "Л/ДНР" планують створити збройні пости

Про це заявив народний депутат Семен Семенченко, передає InfoResist.

Як зазначив нардеп, нікого не заарештували, бо ніхто з ветеранів АТО закону не порушував.

"Сьогодні буде засідання штабу, на якому буде вироблена подальша політика, як жити далі в умовах постійних провокацій, які будуть тільки посилюватися. Швидше за все, буде прийнято рішення щодо збройних постів. Тому що хлопцям через дії "тітушок" та олігархічних кланів явно загрожує небезпека. Готуються до перекриття ще однієї гілки, готуються до відкриття регіональних штабів. Хлопці хочуть організувати повідомлення, щоб можна було сюди автобусами безкоштовно доїхати. Ветерани АТО зміцнюються на блоках і намагаються визначити свою позицію щодо шантажу власників ТЕЦ, лякають народ відключеннями і займаються явно антидержавною діяльністю. Той же Донбасенерго контролюється Олександром Януковичем. А в цілому потрібно ще переварити вчорашній день", – сказав Семенченко.

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Також він зазначив, що у "14-й день блокади 15 тис. вагонів не зайшло до окупантів й на величезні суми не збагатилися російські власники різних бізнесів".

"Скарбниця "ЛНР" і "ДНР" не отримала грошей на утримання своїх військових. Ну і, звісно, верещать від люті власники українського бізнесу і представники української влади, яким хлопці наступили на хвіст", – наголосив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Донецькій області поліція застосувала силу проти учасників блокади залізничного переїзду в Бахмуті, які виступають проти торгівлі "Л/ДНР".