Біля Бахмуту поліція застосувала силу до учасників блокади через автобуси з "тітушками" - журналіст

На відео, яке опублікував журналіст Ігор Громов, видно, що співробітники поліції вимагають у учасників блокади та народного депутата Семена Семенченка не заважати проїзду автобусів. На місці події був присутній голова поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

В одному з відео Громов зняв людей, які знаходяться в автобусах. Вони ховають свої обличчя та не відповідають на питання журналіста.

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"Це сталося на трасі між Бахмутом та Костянтинівкою - ветерани добровольчих батальйонів виїхали назустріч тітушкам, які в супроводі поліції колоною у складі п'яти автобусів рухалися на Бахмут", - повідомив Громов.

За його словами, поліцейські "погрожували добровольцям зброєю та ставили на коліна", а також застосували кийки та сльозогінний газ.

Раніше Семенченко написав на своїй сторінці у Facebook, що "тітушки" їдуть для того, щоб "знести блокаду".

У поліції поки що не прокоментували інцидент.

Аброськін оприлюднив заяву про інцидент, що стався 4 лютого - тоді співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні із забоєм грудної клітини та був госпіталізований. Його вдарив народний депутат. Аброськін заявив, що кримінальне провадження щодо депутата не було відкрито. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Парасюка.