Міліція посилює охорону громадського порядку

З урахуванням суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні в період з 28 грудня 2008 року до 28 січня 2009 року з метою недопущення погіршення криміногенної ситуації правоохоронні органи посилюють оперативне перекриття територій населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО.

За його словами, також передбачено посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, в першу чергу, раніше засуджених, оскільки кожний третій злочин скоюється саме цими особами.

Водночас міліція розробила для громадян пам’ятки з порадами щодо особистого захисту і збереження майна.