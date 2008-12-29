В Ужгороді створили метрову ялинку з шоколаду

Відомий ужгородський кондитер Валентин ШТЕФАНЬО створив 10-кілограмову шоколадну ялинку заввишки в 1 метр.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами автора кулінарного шедевра, він працював над ним 12 годин поспіль: спочатку виготовляв деталі, чотири години їх скріплював. Ялинка складається з мініатюрних Ейфелевих веж, усі вони пофарбовані в зелений колір. Прикрашають шоколадну ялинку іграшкові різнокольорові карнавальні маски.

Солодку ялинку В.ШТЕФАНЬО виготовив із французького шоколаду.

Кулінарний шедевр не продається, він виставлений у вітрині ужгородської кав’ярні, в якій працює сам автор. Кондитер каже, що таким чином подивитися на солодкий символ Нового року зможуть усі бажаючі.

«Я щороку намагаюся витворити щось оригінальне. Зараз створив не лише унікальний кулінарний шедевр, але й долучився до захисту природи. Бо після Нового року ялинки викидають, а цю - можна з`їсти. Ми не псуватимемо природу. Все утилізуємо», - зауважив В.ШТЕФАНЬО.

Довідка УНІАН. В.ШТЕФАНЬО - переможець низки міжнародних кондитерських конкурсів. У 2005 році на конкурсі в Парижі ужгородський кондитер виборов третє місце за помаранчевий торт з портретом Віктора ЮЩЕНКА.

У 2006 році кондитер виготовив весільну сукню з півтори тисячі заварних булочок і подарував її своїй нареченій.