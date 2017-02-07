Блокада "Л/ДНР": стали відомі подробиці сутичок між протестувальниками та поліцією (фото, відео)

08:15, 07 лютого 2017
Політика
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На Донеччині протестувальники зупинили на трасі кілька автобусів із людьми, які їхали знімати блокаду шляхів, що ведуть до окупованих територій. 

Звільняти зупинені автобуси приїхала поліція на чолі з головним поліцейським Донеччини В'ячеславом Аброськіним, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, сталася сутичка, під час якої правоохоронці застосували кийки та сльозогінний газ, а зброю зняли із запобіжників.

З боку протестувальників нардеп Семен Семенченко заявив, що в автобусах везли "тітушок", а поліцейські побили та силою розігнали блокувальників.

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Аброськін, своєю чергою, виклав у мережу свою версію конфлікту, заявивши, що у транспорті були не "тітушки", а звичайні працівники електростанцій, і поліцейські діяли в межах своїх повноважень. 

Раніше УНІАН повідомляв, що у Донецькій області поліція застосувала силу проти участників блокади залізничного переїзду у Бахмуті, які виступають проти торгівлі з "Л/ДНР".

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Теги: #ЛНР#ДНР#блокада