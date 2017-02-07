Блокада "Л/ДНР": стали відомі подробиці сутичок між протестувальниками та поліцією (фото, відео)
На Донеччині протестувальники зупинили на трасі кілька автобусів із людьми, які їхали знімати блокаду шляхів, що ведуть до окупованих територій.
Звільняти зупинені автобуси приїхала поліція на чолі з головним поліцейським Донеччини В'ячеславом Аброськіним, йдеться в сюжеті ТСН.
Так, сталася сутичка, під час якої правоохоронці застосували кийки та сльозогінний газ, а зброю зняли із запобіжників.
З боку протестувальників нардеп Семен Семенченко заявив, що в автобусах везли "тітушок", а поліцейські побили та силою розігнали блокувальників.
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Аброськін, своєю чергою, виклав у мережу свою версію конфлікту, заявивши, що у транспорті були не "тітушки", а звичайні працівники електростанцій, і поліцейські діяли в межах своїх повноважень.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Донецькій області поліція застосувала силу проти участників блокади залізничного переїзду у Бахмуті, які виступають проти торгівлі з "Л/ДНР".
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