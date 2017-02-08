Біля берегів Нігерії пірати захопили моряків з України і Росії

В територіальних водах Нігерії пірати напали на судно BBC Caribbean і захопили моряків з України і РФ. Про це в "Твіттері" повідомило посольство РФ у цій країні.

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"З борту судна BBC Caribbean, на яке напали пірати, викрадені семеро громадян Росії і громадянин України. У зв'язку з захопленням посольство Росії звернулося до влади Нігерії з проханням про сприяння у встановленні місцезнаходження викрадених", - йдеться в повідомленні.

З борту піратського нападу піддалося судна «BBC Caribbean» викрадені семеро громадян Росії і громадянин України. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) February 7, 2017

Напад на універсальне вантажне судно BBC Caribbean трапився у Гвінейській затоці неподалік від нафтового терміналу в районі дельти річки Нігер. Озброєні пірати на моторному човні відкрили вогонь по судну, охорона відкрила вогонь у відповідь. Про це з посиланням на "Мерітайм геральд" передає ТАСС.