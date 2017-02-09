На Гончаренка порушили справу через графіті на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.
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"За фактом хуліганських дій біля посольства Німеччини прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Органами столичної прокуратури буде забезпечено повне, об’єктивне та неупереджене розслідування даного факту", - зазначив він.
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Як повідомлялося, 8 лютого, нардеп від БПП Олексій Гончаренко в знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.
Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження заступником голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
Як відомо, днями надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів.