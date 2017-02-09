На Гончаренка порушили справу через графіті на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожНардеп-"графітчик" Гончаренко відмовився каятись: напис на Берлінському мурі - нормальна демократична традиція

"За фактом хуліганських дій біля посольства Німеччини прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Органами столичної прокуратури буде забезпечено повне, об’єктивне та неупереджене розслідування даного факту", - зазначив він.

Читайте такожЗ фрагменту Берлінської стіни біля посольства ФРН зник напис "Nein" (фото)

Як повідомлялося, 8 лютого, нардеп від БПП Олексій Гончаренко в знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження заступником голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Як відомо, днями надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів.