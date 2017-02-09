В Раді запропонували збільшити виплати при народженні дитини

Відповідний законопроект № 6063 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям» опублікований на сайті Верховної Ради.

У документі пропонується підвищити виплати при народженні першої дитини до 50 прожиткових мінімумів (67 750 грн), другої - 70 прожиткових мінімумів (94 850 грн) та 100 прожиткових мінімумів (135 500 грн) в разі народження третьої або на кожної наступної дитини. Крім того, повернути скасовані у 2014 році виплати по догляду за дитиною віком до 3 років і передбачити їх на рівні не менше 50% прожиткового мінімуму на місяць (від 678 гривень).

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В цілому, як зазначив під час презентації законопроекту у Верховній Раді перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко, документ є комплексним і вносить зміни до 19 норм 7 законодавчих актів, його мета – провести масштабну реформу соцвиплат та стимулювати збільшення народжуваності.

«Від часів отримання Незалежності в Україні, за останні 26 років, вже були три хвилі падіння народжуваності. На жаль, через війну, кризу та урядовий курс на скорочення соціальних виплат і, як наслідок, падіння доходів населення, тисячі українців знов відмовляються від того, щоб заводити дітей. Сьогодні потрібно на державному рівні створити стимули для підвищення народжуваності та посилення соціального захисту українських родин. Ми пропонуємо не вигадувати велосипед і повернути ті стандарти, які діяли ще 3-5 років тому. Запропоновані нами ініціативи, можуть спрацювати дуже швидко і поліпшити демографічну ситуацію протягом 2-3 років з моменту прийняття», - сказав під час брифінгу у Володимир Пилипенко.

І додав, що витрати держави на реалізацію вказаного законопроекту складатимуть менше 2% від Бюджету на 2017 рік, втім група розглядає дану ініціативу «як інвестицію в майбутнє».

У свою чергу співавтор законопроекта, народний депутат Василь Гуляєв заявив, що група розраховує на підтримку документа Верховною Радою.

«У законопроекті також пропонується повернути норми про безкоштовне харчування учнів молодших класів, безкоштовне харчування для пільгових категорій учнів ПТУ, відновити норми, які дозволяли дітям з багатодітних сімей отримувати безкоштовну освіту у ВНЗ державної і комунальної власності. Ми закликаємо колег по парламенту підтримати наш законопроект, який буде гарантувати українцям підтримку і створить умови для виховання дітей», - наголосив під час брифінгу співавтор законопроекту Василь Гуляєв.