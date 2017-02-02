У Раді пропонують масштабну реформу соціальних виплат

Про це заявив перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеційській Комісії Володимир Пилипенко.

За його словами, темпи скорочення чисельності населення в Україні загрожують національній безпеці держави. Якщо не втрутитись у ситуацію, за прогнозом ООН, у найближчі 30 років населення України може скоротитись до 31 мільйона громадян.

«Перевищення смертності над рівнем народжуваності ми спостерігаємо не перший рік, однак на державному рівні ми чомусь ніяк не поспішаємо цю ситуацію виправити. Рівень смертності перевищує народжуваність у середньому на 30%, і кожного року ми втрачаємо понад 160 тисяч громадян. Це не просто статистика, а вже загальнодержавна проблема. Тому сьогодні потрібно на державному рівні створити стимули для підвищення народжуваності та посилення соцзахисту українських родин», – заявив Володимир Пилипенко.

Він підкреслив, що від часів отримання незалежності в Україні вже були три хвилі падіння народжуваності: у 1990-х роках, під час економічної кризи 2007-2008 та сьогодні.

«На жаль, через війну, кризу та урядовий курс на скорочення соціальних виплат і, як наслідок, падіння доходів населення, тисячі українців знов відмовляються від того, щоб заводити дітей», – сказав перший заступник голови партії «Відродження».

Він також повідомив, що вже найближчим часом народні депутати «Партія «Відродження» зареєструють законопроект, яким запропонують комплексну реформу системи соціальної підтримки молодих сімей.

«Ми завершуємо підготовку законопроекту, яким будемо пропонувати комплексні зміни до низки законодавчих актів, що стосуються системи соціальної підтримки українських родин. Його мета – гарантувати українцям підтримку держави та створити умови для виховання дітей. Зокрема, ми будемо пропонувати кардинально змінити підхід щодо виплат допомоги при народженні дитини, повернення права на безкоштовне навчання та харчування у школах та дитсадках, права на безкоштовну освіту для дітей з багатодітних родин та інші зміни. Ми переконані, що через свою соціальну важливість, законопроект отримає всебічну підтримку в парламенті», – підкреслив Володимир Пилипенко.

Як зазначив політик, у «Відродженні» очікують, що запропоновані ініціативи зможуть покращити демографічну ситуацію в державі вже продовж найближчих двох років.