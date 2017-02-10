Майже половина читачів УНІАН вважають, що прийняти #ExplosionChallenge від "Гіві" має Захарченко – опитування

Так, 42% опитаних вважають, що наступним за ватажком бойовиків з батальйону "Сомалі" "Гіві" може бути ліквідований ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко, свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

При цьому 10% читачів вважають, що наступним #ExplosionChallenge прийме його "колега" з так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький.

17% голосів в опитуванні набрав один з головних ідеологів об'єднаної "Новоросії", екс-регіонал Олег Царьов, який, за наявною інформацією, наразі перебуває в Росії.

Ще 15% читачів вважають, що наступним може бути ліквідований екс-голова спецслужб "ДНР" Олександр Ходаковський, який ще у 2015 році потрапив в немилість у "ДНР".

А ось представники "ДНР" та "ЛНР" на переговорах у Мінську Денис Пушилін та Владислав Дейнего набрали лише 4% та 1% голосів читачів відповідно.

Як повідомляв УНІАН, протягом останню року були ліквідовані одразу кілька відомих бойовиків, що в соцсережах вже охрестили як #ExplosionChallenge. Зокрема, восени 2016 року у Донецьку в ліфті підірвали товариша "Гіві" – терориста "Моторолу". Крім того, 4 лютого 2017 року в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська був ліквідований "начальник управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.