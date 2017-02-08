Хто з "героїв Новоросії" наступним має прийняти #ExplosionChallenge? – опитування УНІАН

Вранці 8 лютого 2017 року стало відомо про ліквідацію чергового ватажка бойовиків на Донбасі - командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, відомого за позивним "Гіві".

За наявною інформацією, "Гіві" був знищений у власному кабінеті в Донецьку внаслідок влучання снаряда від реактивного піхотного вогнемета "Шмель".

Зазначимо, протягом останню року були ліквідовані одразу кілька відомих бойовиків, що в соцсережах вже охрестили як #ExplosionChallenge.

Зокрема, восени 2016 року у Донецьку в ліфті підірвали товариша "Гіві" – терориста "Моторолу".

Крім того, 4 лютого 2017 року в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська був ліквідований "начальник управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів: Хто з "героїв Новоросії" наступним має прийняти #ExplosionChallenge?