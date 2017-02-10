Фільм про підлітків з прифронтової Миколаївки побореться за нагороду "Берлінале" (відео)
13:14, 10 лютого 2017Суспільство
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Найбільш політичний кінофестиваль "Берлінале" стартує в Німеччині.
Фільм про підлітків побореться за нагороду кінофестивалю "Берлінале" / скріншот
Від 67-го кінофестивалю очікують відображення неспокійних тенденцій у світі - від розколу Європи до політики Дональда Трампа.
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За нагороду в молодіжної секції побореться і німецько-український документальний фільм "Школа номер 3".
Про суд над українським режисером Олегом Сенцов нагадають демонстрацією картини "Процес".
Фільм про підлітків з прифронтової Миколаївки побореться за нагороду кінофестивалю "Берлінале"
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