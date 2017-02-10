Фільм про підлітків з прифронтової Миколаївки побореться за нагороду "Берлінале" (відео)

Найбільш політичний кінофестиваль "Берлінале" стартує в Німеччині.

Від 67-го кінофестивалю очікують відображення неспокійних тенденцій у світі - від розколу Європи до політики Дональда Трампа. Читайте також1+1 медіа отримала рекордні 15 нагород премії "Телетріумф 2016" За нагороду в молодіжної секції побореться і німецько-український документальний фільм "Школа номер 3". Про суд над українським режисером Олегом Сенцов нагадають демонстрацією картини "Процес".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter