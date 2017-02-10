У Львові вручатимуть премію Міста літератури ЮНЕСКО

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«10 лютого, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради затвердили положення про премію Міста літератури ЮНЕСКО. Ця премія присуджується щороку авторам за вперше опублікований твір українською мовою у попередньому календарному році, який безпосередньо передує року початку збору заявок на відзначення премією», - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що це не обов’язково автори будуть українські, можуть бути і закордонні, але критерієм буде те, що це твір українською мовою. І, власне, положення зараз визначає основні організаційні моменти, процедурні моменти, яким чином буде працювати оргкомітет, журі конкурсу.

За результатами розгляду журі буде присуджено три премії. Переможець одержить по 150 тис. гривень з міського бюджету, плюс додатково буде ще, так звана, премія «Вибір читача», тобто це умовний приз глядацьких симпатій, коли за результатами онлайн-голосуванням всі жителі міста і України матимуть можливість вибрати того автора, який отримає цей приз.

Сама ж премія буде присуджуватися в грудні до річниці, коли місто одержало титул «Місто літератури ЮНЕСКО».

«Фактично зараз впродовж трьох місяців оргкомітет працюватиме в такому робочому режимі, буде низка запитів, тому що ми будемо звертатися до максимально широкого кола експертних груп, організацій, установ, бібліотек України з тим, щоб вони подавали свої пропозиції щодо складу претендентів і до журі, і до тих авторів, які на їхню думку вартують відзнаки. Важливо зауважити, що це премія, яка відзначатиметься автору за твір українською мовою, який був вперше опублікований у попередньому календарному році. Тобто, якщо ми говоримо про премію, то це твори, які опубліковані у 2016 році», - зазначив в.о. начальника управління культури ЛМР Михайло Мороз.