Порошенко присудив Жадану премію "Українська книжка року"

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в 2016 році звання лауреата премії у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» присуджено одному з найпопулярніших і найвідоміших у світі українських письменників Сергію Жадану за книгу «Месопотамія» та видавництву «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», що її видав.

За вагомий внесок у розвиток українознавства нагороджено автора видання «Українські народні головні убори» Галину Стельмащук та «Видавництво «Апріорі», яке видало книгу.

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У номінації «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» звання лауреата премії президента «Українська книжка року» отримали автор Віталій Рогожа та «Видавничо-книготорговельна компанія «Самміт-книга» за книжкове видання «Запороги: роман-трилогія» – частина 1 «Петро Сагайдачний».

Як повідомлялося, згідно з указом президента від 16 грудня 2009 року № 1058, в Україні започатковано щорічну премію президента «Українська книжка року» з метою відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книги та розвиток вітчизняної видавничої справи.

На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Лауреатам премії виплачують грошову частину премії, розмір якої становить 100 тис. грн. При цьому 50% грошової частини премії виплачують авторові твору, 50% – видавництву або видавничій організації.