Помер відомий поет Богдан Бойчук, один із засновників Нью-Йоркської групи

Відомий український поет Богдан Бойчук, один із засновників Нью-Йоркської групи помер на 89-му році життя. Про це повідомляє Zaxid.net.

Бойчук відвідував Україну восени 2016 – він приїздив до Львова, де читав свої вірші в театрі Леся Курбаса.

Зазначається, що Бойчук - один із співзасновників Нью-Йоркської Групи, був співредактором річника цієї ж групи «Нові Поезії» (1959–1971), ініціатором і головним редактором нью-йорксько-київського літературно-мистецького квартальника «Світо-Вид» (1990–1999). Працював літературним редактором при місячнику «Сучасність» (Мюнхен), а саме від 1961-го року до 1973-го. Член національної Спілки письменників України.

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2016 року у Львові вийшов фільм Олександра Фразе-Фразенка «САкваріум» про Нью-Йоркської групу. Бойчук брав участь у його презентації.