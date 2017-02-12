У МЗС Білорусі пояснили затримання Жадана "непорозумінням"

За словами Жадана, про скасування заборони на в'їзд в Білорусь він дізнався вже на шляху до України, передає 112 Україна.

"До мене звернулися представники МЗС Білорусі і сказали, що це непорозуміння, проблему вирішили", - зазначив він.

Жадан підкреслив, що для нього заборона на в'їзд до Білорусі була несподіванкою. "За даними правоохоронців, я був у списках з 2015 р. Потім мене виключили зі списків, а потім знову додали. Для мене це все безглуздо. Про яке тероризмі може йти мова? Це якась маячня. До нього відношення я маю хіба що з-за того, що його засуджую... Був в Білорусії минулого літа. Тоді про заборону ніхто не говорив", - сказав він.

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Зараз письменник вже прибув до Києва. "Спокійно перетнув кордон. Проблем не виникло", - зазначив він.

Знову територію Білорусі Жадан планує відвідати у травні - на цей раз з концертом. Однак перед поїздкою письменник планує перевірити, чи немає кого-небудь з його музикантів в зазначених списках.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати у Посольство України.

Після цього силовики з’ясували в Комітеті держбезпеки Білорусі, що ще у 2015 році Жадану було заборонено в'їзд на територію Росії, що пояснювалося формулюванням "за причастность к террористической деятельности". «А оскільки Білорусь та Казахстан перебувають з РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном», - повідомляв сам потерпілий. Також міліціонери запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

У зв’язку із затриманням письменника до МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз’яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону. Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням у Мінську українського письменника.