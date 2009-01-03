Україна не може приймати для транзиту більше 283 млн. куб.м газу

Україна на сьогоднішній день, не маючи поставок газу з Росії, не може приймати для транзиту до Європи газ в обсягу більше 283 млн. кубометрів на день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що щоб уникнути скорочення постачань газу європейським країнам на сьогоднішній день Росія з 1 січня пропонує для транзиту українською газотранспортною системою (ГТС) 310 млн. кубометрів.

«Росія пропонує третій день, щоб українська ГТС прийняла 310 млн. кубометрів, не 283, а 310. Проте це виходить за рамки існуючих двосторонніх документів, і тому українська сторона фактично за свій рахунок зараз виконує функції з транзиту. Ми не можемо прийняти додатковий газ, тому що він вважатиметься таким, що нелегітимно надійшов до України», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день для здійснення транзиту газу до Європи щодня необхідно використовувати 21 млн. кубометрів газу. З 1 січня і ще впродовж двох-трьох днів цей обсяг забезпечується і забезпечуватиметься за рахунок газу, що подається для транзиту, і газу з українських сховищ. Пізніше, у разі непідписання угоди про постачання газу до України, газ для технічного забезпечення транзиту Україна має намір брати з російського газу, що поставляється на експорт.