Нападом на базу кримськотатарського батальйону на Чонгарі керував п'яний майор ЗСУ – журналіст

"34 бригада ЗСУ захопила "Аскер", побила людей. Захопленням керував п'яний майор, якому поскаржився місцевий підприємець - власник кафе і ринку на Чонгарі. "Татари захопили ділянку землі та розташували на ньому блокаду", - розповів бізнесмен, бухаючи з майором. Тому, недовго думаючи, майор вирішив відновити справедливість, підняв солдатів, і бійці почали звільняти вірменського підприємця від татарського ярма", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Він також додав, що "вранці майор вибачався перед представниками місцевого меджлісу, яких теж поклали обличчям на землю".

Крім цього, за словами Пашаєва, у журналістів є відео, де "досі п'яний майор вранці вибачається за напад".

Журналіст також зазначив, що п'яний військовий представився як "командир батальйону 34-ї бригади майором по імені Сергій Шпанко".

Нагадаємо, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебиджихана. Це сталося 12 лютого ввечері.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров підтвердив факт нападу громадську організацію "Аскер", на території якої розміщений батальйон ім. Номана Челебиджихана.

В ЗСУ у свою чергу заявили, що на підрозділи, які виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.

"Повідомлення про напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" є нічим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні сили України", - наголошується в повідомленні ЗСУ.