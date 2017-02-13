У Харкові подорожчав проїзд у міських маршрутках – міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це повідомив директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан 13 лютого під час брифінгу.

За його інформацією, вартість проїзду в наземному пасажирському автотранспорті Харкова з 13 лютого становить від 3,25 грн до 6,5 грн (подорожчання відбулося на 0,5-1 грн - УНІАН).

Дульфан заявив, що органи місцевого самоврядування не впливають на ціноутворення, а можуть тільки погоджувати вартість проїзду. Перевізники почали звертатися до міської влади з проханням розглянути можливість підвищення вартості проїзду ще дев'ять місяців тому, і весь цей час сторони намагалися знайти компромісне рішення.

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"Довго доводилося їх стримувати. Перевізники керуються економічною мотивацією, для нас важлива соціальна складова. Точкою неповернення стала ситуація, коли група контролю нашого департаменту зафіксувала ситуацію, коли на маршрути стало виходити менше рухомого складу більш ніж на 20%. Ми проаналізували і з'ясували, що це пов'язано з відсутністю на лінії автобусів великої місткості. Керівники самовільно приймали рішення про обмеження випуску. Їхнє рішення було аргументовано підвищенням цін на паливо і збільшенням мінімальної зарплати. Таким чином, випуск автобусів великої місткості призвів до збитків підприємств. Їм не вистачало коштів для оплати добової заправки транспортного засобу і нарахування зарплати водієві. Крім того, потрібно враховувати кошти на утримання транспорту і накладні витрати. Не можна галузі працювати в умовах, коли паливо - за європейськими цінами, вартість запчастин, гуми зросла, піднялися податки і зарплати", - сказав Дульфан.

Він зазначив, що, за розрахунками транспортних підприємств, підвищення вартості проїзду допоможе їм вийти на точку беззбитковості. Крім того, у транспортних підприємств є необхідність у поповненні штату водіїв.